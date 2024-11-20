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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: ندرس تعديل نظام حوافز مأموري الضرائب وربطها… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - حمدي أحمد وفاطمة أبوزيد _ قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن العلاقة بين المصلحة والممولين خلال الفترة المقبلة علاقة شراكة وثقة.
وأضافت عبد العال خلال جلسة نقاشية على هامش مؤتمر Cairo ict 2024، أن المصلحة تعمل حاليا على تعديل نظام حوافز مأموري ومديري الفحص الضريبي، لتصبح مربوطة بكفاءة فحص الملف بعدالة وليس بحجم الحصيلة الضريبية التي استطاع المأمور أو المدير تحصيلها.
وأوضحت أنه كلما انتهى الفحص بالاتفاق ودون نزاع كلما زادت حوافز المأمور أو مدير الفحص، والعكس صحيح، مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول للحصيلة الضريبية بكفاءة وعدالة وليس مجرد رفع الحصيلة بأي طريقة.
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