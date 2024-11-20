الكل هيسألك عن سر قوامك الممشوق..وصفة سحرية من مكون منزلي للتخسيس..جربي بنفسك ومش هتحتاجي تعملي رجيم!!

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رياض - احمد صلاح - بالطبع تحت المربات المنازل بوجود ورق الغاز في المنزل حيث انه يعتبر من أشهر التوابل على الاطلاق ولذلك يتم توفيره بكثرة

ورق الغاز لإزالة الكرش

يمكنك أن تحصل على جسم نحيف ورشيق بكل بساطة من خلال ورق الغاز عبر الطريقة التالية:

يتم تجهيز وعاء به كمية من الماء ومن ثم نقوم بوضع كمية من ورق الغاز في هذا الماء.

ونتركه على النار لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط فى كوب ونقوم بالتحلية من خلال كمية بسيطة من العسل.

ثم نقوم بشرب هذا الكوب في الصباح والمساء بكل بساطة لنحصل على نتيجة ممتازة وبذلك يتم حرق الدهون الزائدة بكل سهولة.

أهمية استخدام ورق الغار

هناك عدد كبير من الفوائد التي يقدمها ورق الغاز عند المواظبة على تناوله ومنها ما يلي :