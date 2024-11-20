العالم اليوم - نعيم قاسم: وقف القتال يعتمد على رد إسرائيل وجدية نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:27 مساءً - أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأربعاء، أن الحزب سيستهدف "وسط تل أبيب" ردا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت العاصمة بيروت ولا سيما الغارة التي استهدف، الأحد، المسؤول الإعلامي في الحزب.
وقال نعيم قاسم في كلمة مسجلة إن "العدو الإسرائيلي اعتدى على قلب العاصمة بيروت لذا لا بد أن يتوقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب".
وأضاف: "لا يمكن أن نترك العاصمة تحت ضربات العدو الإسرائيلي إلا ويجب أن يدفع الثمن. والثمن وسط تل أبيب. آمل أن يفهم العدو أن الأمور ليست متروكة".
وخلال كلمته قال نعيم قاسم أيضا:
- وقف القتال يعتمد على الرد الإسرائيلي وجدية نتنياهو.
- نواجه وحوشا بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أميركية.
- الجماعة نظرت في اقتراح وقف إطلاق النار الذي صاغته الولايات المتحدة لإنهاء القتال مع إسرائيل وأبدت ملاحظاتها.
- وقف الأعمال القتالية أصبح الآن بين يدي إسرائيل.
- الجماعة تسمح باستمرار محادثات وقف إطلاق النار وتراقب ما إذا كانت ستسفر عن نتائج.
- نحن قررنا أن يكون هناك مساران يسيران معا مسار الميدان، ومستمر ان شاء الله بصمود وعطاء.
- مسار المفاوضات إن افترضنا أن المفاوضات لم تنجح نحن مستمرون.
- يجب عدم السماح لإسرائيل بانتهاك سيادة لبنان والدخول إليه والقتل كما تشاء.
- ستكون خطواتنا السياسية وشؤون الدولة تحت سقف الطائف بحضور القوى السياسية.
- سنكون حاضرين في الميدان السياسي بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار.
- سنساهم بشكل فعال في الانتخابات الرئاسية بعد وقف إطلاق النار.
- سنتعاون مع دول صديقة وفاعلة لإعادة إعمار لبنان.
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