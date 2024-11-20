مورجان ستانلي: رسوم ترامب المرتقبة ستخفض نمو الاقتصاد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - سي ان بي سي _ حذر بنك مورجان ستانلي من أن التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستؤثر على النمو الاقتصادي الأمريكي حتى عام 2026.

ويعتزم ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح ما بين 10% إلى 20% على جميع الواردات، مع تعرفات إضافية تتراوح ما بين 60% إلى 100% على جميع السلع المستوردة من الصين.

ووصف ترامب هذا الاتجاه خلال المناظرة الرئاسية التي انعقدت في سبتمبر بأنه وسيلة للحصول على المال من الدول المنافسة.

وفي هذا السياق، يقول كبير الاقتصاديين العالميين لدى مورجان ستانلي سيث كاربنتر في تصريحات لـCNBC، إن هناك نقطة هامة تتعلق بتوقيت وسرعة تنفيذ هذه التعريفات. وأشار إلى أنه في حال تطبيق كل هذه التعريفات دفعة واحدة فإن ذلك قد يؤدي إلى صدمة سلبية كبرى للاقتصاد.

وبالنسبة لمورجان ستانلي، فإن التوقعات الأساسية بالنسبة للتعريفات هي توزيع تطبيقها على مدار 2025، وهي مسألة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.

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وأضاف كاربنتر: ومع بدء عام 2026، نعتقد أن النمو سينخفض بشكل كبير في أمريكا، بسبب هذه التعريفات وسياسات أخرى.

وواصل: من الواضح جداً أن التعريفات تدفع التضخم نحو الارتفاع .. من الواضح للغاية أنها تؤثر على النمو في أمريكا، وليس فقط في الدول التي تُفرض عليها التعرفات.

وكان التضخم في أمريكا قد سجل 2.6% في أكتوبر على أساس سنوي، مقابل 2.4% في سبتمبر. ومع ذلك فإن مستويات التضخم في أمريكا الآن أقل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة وهو ما شجع الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة على مدار اجتماعين على التوالي.