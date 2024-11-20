مال وأعمال

بلوسكاي تجلب 60 ألف سائح خليجي إلى مصر في 10 أشهر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلوسكاي تجلب 60 ألف سائح خليجي إلى مصر في 10 أشهر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - العربية نت _ جذبت شركة بلوسكاي للسياحة المصرية نحو 60 ألف سائح من دول الخليج العربي خلال أول 10 شهور من 2024 بنمو 25% عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وقال مسؤول السياحة الخليجية في الشركة، حازم مكاوي، لـ”العربية BUSINESS”، إن “بلوسكاي تستهدف أكثر من 72 ألف سائح خليجي بنهاية 2024، بنمو 25% عن العام الماضي.

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وأضاف “متوسط الإنفاق للسائح الخليجي يتراوح بين 200 و300 دولار في الليلة الواحدة، فيما يتراوح متوسط الإقامة بين 5 ليال و7 ليال مما يجعله سائحا مرتفع الإنفاق، إذ ينفق نحو 1000 دولار في المتوسط خلال 5 ليال”.

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تعتبر دول الخليج العربي من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، وفقا لوزارة السياحة والآثار سواء من حيث الأعداد أو الإنفاق، فضلا عن تكرار الزيارة لأكثر من مرة في العام الواحد.

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السوق السعودية تتصدر المركز الأول من حيث التدفقات

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وأشار مكاوي إلى أن السوق السعودية تتصدر المركز الأول من حيث التدفقات ثم الكويت والإمارات وقطر والبحرين، مضيفا أن الشركة تستهدف المحافظة على معدلات النمو الحالية من الأعداد الوافدة إليها من السوق الخليجي عند مستوى 25% خلال 2025.

الأعداد السياحية الوافدة لمصر تتجاوز 8 ملايين سائح في أول 7 أشهر من 2024

تخطت الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 8 ملايين سائح، مع توقعات بتجاوزها 15 مليون سائح بنهاية 2024، وتخطى الدخل السياحي 14 مليار دولار، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي خلال مقابلة مع “العربية business”، خلال أغسطس الماضي.

وتمثل السياحة أهم موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري إلى جانب حصيلة الصادرات السلعية وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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