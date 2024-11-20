انت الأن تتابع خبر بدون حرمان وبدون ريجيم.....!! فاكهه مهملة رخيصة تزرع بكثرة في الأردن ورخيصة توقف ارتفاع السكر وتحمي الكبد والكلى! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الأردن من الدول المشهورة بزراعة الجوافة، حيث تمتد المساحة المزروعة بهذه الفاكهة في المملكة إلى حوالي 2296 دونمًا وتنتشر مزارع الجوافة في عدة مناطق، أبرزها بلدة سحم وبني كنانه في إربد، بالإضافة إلى مادبا، البربيطة في الطفيلة، والأغوار وبعض مناطق الجنوب.

تتميز الجوافة بفوائد صحية عديدة

إذ تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C، الليكوبين، ومضادات الأكسدة التي تعود بالفائدة على الصحة وفيما يلي سنتعرف على أبرز هذه الفوائد الصحية.

تساعد في خفض مستويات السكر في الدم

بفضل محتواها العالي من الألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، يمكن للجوافة أن تساهم في الوقاية من مرض السكري كما أن المؤشر الجلايسيمي المنخفض للجوافة يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر، مما يساهم في تنظيمها بشكل فعال.

تدعم صحة العين

تحتوي الجوافة على نسبة مرتفعة من فيتامين أ، الذي يعد مهمًا للحفاظ على صحة العين يساعد تناول الجوافة بانتظام في الوقاية من تدهور البصر، ويقلل من فرص ظهور مشاكل مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

تحمي الكبد والكلى

أظهرت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث في مصر أن مستخلص أوراق الجوافة يلعب دورًا فعالًا في الوقاية من المضاعفات الخطيرة لمرض السكري، كما يساهم في التخلص من الشقوق الحرة التي تضر بخلايا الكبد والكلى.

تعالج الإمساك