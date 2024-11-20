وزارة التموين: أسواق اليوم الواحد توفر السلع للمواطنين مباشرة دون وسطاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - تستهدف أسواق اليوم الواحد توفير السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة حيث توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

ويتم طرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه وتستهدف وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تعميم تجربة السواق الواحد على مستوى الجمهورية بعد نجاح التجربة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

على جانب أخر نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، حيث يصل المخزون في المتوسط لما يقرب من 6 أشهر بجانب استمرار طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بكميات كبيرة.