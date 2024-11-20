انت الأن تتابع خبر وداعاً للسكري.. بذور صغيرة ربانية برائحة قوية يجهل فوائدها الكثير متوفرة بكل منزل تمتص السكر في الدم وتفتت الحصى من الكلى.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الحلبة، أو “ميثي” كما تعرف باللغة الهندية، من أشهر البهارات المستخدمة في المطبخ الهندي وفي العديد من أنحاء العالم تشتهر الحلبة بغناها بمضادات الأكسدة والالتهابات، مما يجعلها واحدة من أفضل المكونات الصحية وبفضل خصائصها الطبية الفعالة، يتم استخدامها على نطاق واسع كعلاج طبيعي.

تعتبر بذور الحلبة

ذات الطعم الحار، مصدرًا غنيًا للعلاجات الطبيعية، ويمكن استخدامها للوقاية من بعض المشاكل الصحية أو علاجها يكفي الشخص تناول ملعقتين صغيرتين من هذه البذور الصفراء للاستفادة من فوائدها.

فوائد بذور الحلبة