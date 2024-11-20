انت الأن تتابع خبر وداعاً للسكري.. بذور صغيرة ربانية برائحة قوية يجهل فوائدها الكثير متوفرة بكل منزل تمتص السكر في الدم وتفتت الحصى من الكلى.!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الحلبة، أو “ميثي” كما تعرف باللغة الهندية، من أشهر البهارات المستخدمة في المطبخ الهندي وفي العديد من أنحاء العالم تشتهر الحلبة بغناها بمضادات الأكسدة والالتهابات، مما يجعلها واحدة من أفضل المكونات الصحية وبفضل خصائصها الطبية الفعالة، يتم استخدامها على نطاق واسع كعلاج طبيعي.
تعتبر بذور الحلبة
- ذات الطعم الحار، مصدرًا غنيًا للعلاجات الطبيعية، ويمكن استخدامها للوقاية من بعض المشاكل الصحية أو علاجها يكفي الشخص تناول ملعقتين صغيرتين من هذه البذور الصفراء للاستفادة من فوائدها.
فوائد بذور الحلبة
- يتم تحضير ماء الحلبة بنقع بذور الحلبة في كوب من الماء وتغطيتها، ثم تركها طوال الليل.
- في الصباح التالي، يتم تصفيتها من الماء ويتم تناولها على معدة فارغة للحصول على أقصى استفادة من فوائد بذور الحلبة الصحية، يمكن تناول ماء الحلبة يومياً لمدة شهر كامل لرؤية النتائج المذهلة على صحتك.
- تتنوع الفوائد الصحية لشرب ماء الحلبة على الريق، فمن أبرزها مساعدتها على زيادة الوزن حيث يعزز شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل ومضغ البذور فتح الشهية، وبالتالي يساعد على اكتساب الوزن.
- إذا تناولت هذا المشروب يومياً لمدة شهر، ستلاحظ الفرق، خاصة إذا كنت تعاني من النحافة.
- كما تساهم بذور الحلبة في تحسين عملية الهضم بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، فهي تخفف من حرقة المعدة وتساعد أيضاً في التخلص من الإمساك والديدان المعوية بفضل محتواها الغني بالألياف.
- تحتوي الحلبة على مركب يسمى “جلاكتومانان” بالإضافة إلى البوتاسيوم، وهذه المكونات تعمل معاً على تنظيم مستويات ضغط الدم، مما يساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
- علاوة على ذلك، أظهرت العديد من الدراسات الحديثة أن الحلبة قادرة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وفي الوقت نفسه، تحافظ على مستوى الكوليسترول الجيد، مما يساهم في تحسين صحة القلب والشرايين.