فوزُ الأرجنتين والأكوادور وتشيلي

فوزُ الأرجنتين والأكوادور وتشيليحقق منتخب الأرجنتين فوزًا صعبًا وثمينًا على ضيفه منتخب بيرو بهدف نظيف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ 55 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026م.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب الأرجنتين إلى 25 نقطة في صدارة التصفيات، بينما تجمّد رصيد بيرو عند سبع نقاط في المركز الأخير.

وفاز منتخب الإكوادور على مضيفه منتخب كولومبيا بهدف دون رد، ليرفع الإكوادور رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن منتخب كولومبيا صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

وحقق منتخب تشيلي فوزًا على ضيفه منتخب فنزويلا بنتيجة 4-2، ورفع تشيلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع، في حين تجمّد رصيد فنزويلا عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل منتخب البرازيل مع ضيفه منتخب أوروغواي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما صباح أمس على ملعب أرينا فونتي نوفا في إطار الجولة الثانية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدّم منتخب أوروغواي في الدقيقة الـ 55 عن طريق فيديريكو فالفيردي، وعدّل جيرسون سانتوس النتيجة للبرازيل في الدقيقة الـ 62.

ورفع منتخب أوروغواي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد البرازيل 18 نقطة في المركز الخامس.