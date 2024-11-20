أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة).. مطلوب التنفيذ عليه فى "قضية قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالإعدام .

ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة).. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (خطف) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة).. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (مخدرات) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

ضبط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية).. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (خطف وسرقة بالإكراه) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.