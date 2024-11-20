نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنوى المتعثر يعين الفرنسي باتريس فييرا مدربًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عيّن نادي جنوى المتعثّر الفرنسي باتريك فييرا مدربا جديدا له غداة إقالة ألبرتو جيلاردينو من منصبه، وفقا لما أفاد الأربعاء صاحب المركز السابع عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن جنوى في بيان إلى أنه "يعهد بزمام الفريق الأول إلى باتريك فييرا".

وتابع "سيدير المدرب الجديد أول جلسة تدريبية بعد ظهر اليوم بعد توقيع العقد رسميا في مقر فيلا روستان".

ومنذ بداية الموسم، عمل نجم خط وسط أرسنال الإنكليزي السابق الذي توّج معه بعدة ألقاب، منها ثلاثة في الدوري، كمستشار في منصة "دازون" للبث التدفقي، بعد رحيله بالتراضي عن ستراسبورغ في حزيران/يوليو الماضي.

وقرر جنوى الذي لم يفز سوى مرتين في 12 مرحلة مقابل أربعة تعادلات وست هزائم ويحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، الاستعانة بجهود بطل العالم السابق لعام 1988 والذي لم يشرف على تدريب أي فريق منذ مغادرته ستراسبورغ. كما سبق له أن درّب نيويورك سيتي الأميركي ونيس وكريستال بالاس الإنكليزي.

ويعرف فييرا (48 عاما) جيدا الدوري الإيطالي إذ دافع سابقا كلاعب عن قمصان ميلان (1995-1996) ويوفنتوس (2005-2006) وإنتر (2006-2010).

في المقابل، تسلّم المهاجم الدولي السابق جيلاردينو (42 عاما) مهامه الفنية مع الفريق الأول في ديسمبر 2022، بعدما سبق له الإشراف على فريق الشباب ما دون 19 عاما في جنوى. قاده لاحتلال المركز الحادي عشر في الموسم الماضي.

واحرز جيلاردينو مونديال 2006 مع إيطاليا، كما خاض أكثر من 500 مباراة في الدوري الإيطالي، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع ميلان عام 2007.

أمضى المهاجم السابق فترة قصيرة في صفوف جنوى (2012-2014)، سجل خلالها 21 هدفا في 52 مباراة.

وبات جيلاردينو المدرب الرابع الذي يخسر وظيفته في "سيري أ" منذ بداية الموسم الحالي بعد كل من لوكا غوتي (ليتشي)، ودانييلي دي روسي وخليفته الكرواتي إيفان يوريتش في روما.