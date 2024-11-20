نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نجيم: "أنا مش شبه أنجلينا جولي وطلاقي كان لأسباب شخصية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة نادين نسيب نجيم ضيفة الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يتم عرضه على شاشة دي إم سي، وتحدثت عن تجاربها مع الفن المصري ووجه التشابه بينها وبين الفنانة العالمية أنجلينا جولي، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنانة نادين نسيب نجيم

نادين نجيم تنفي وجه التشابه بينها وبين أنجلينا جولي



نفت الفنانة نادين نجيب أي تشابه بينها وبين النجمة العالمية أنجلينا جولي، مشيرة إلى اختلاف ملامحهم العربية والغربية، ومؤكدة أن التشابه الوحيد قد يكون في اختيار الأدوار الجريئة.

نادين نجيم توضح أسباب طلاقها



وخلال جلستها الحوارية من صاحبة السعادة تحدثت الفنانة نادين نسيب نجيم عن أسباب طلاقها، قائلة إنه كان قرارًا شخصيًا دون الكشف تفاصيل، وأكدت اهتمامها بأولادها خلال تلك المرحلة، حيث قالت: "أنا لا اهتم برأي المجتمع في حياتي ما دام أنني لا أقوم بشئ خطأ، ورأيت عند طلاقي العديد من الأخبار والتحليلات الغير صحيحة".

نادين نسيب نجيم توضح أسباب رفضها للأعمال المصرية

من جهة أخرى، أوضحت نادين نجيم أنها رفضت أعمالًا في مصر لأنها لم تشعر أنها تضيف جديدًا لتجربتها الفنية، مشيرة إلى أنها تحب الأدوار الصعبة.