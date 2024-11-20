ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية بحوزته 50 كيلو حشيش قيمتها 4 مليون جنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عنصر إجرامى بالإتجار فى مخدر الحشيش، وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته مضبوطات أبرزها 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.