غدًا.. الثقافة تطلق عروض المسرح المتنقل بمدينة 15 مايو

القاهرة - محمد ابراهيم - تطلق وزارة الثقافة، غدًا الخميس في السادسة مساء، فعاليات وعروض المسرح المتنقل بمركز التنمية الشبابية بمدينة 15 مايو من خلال قصر ثقافة المستقبل، وتقام الفعاليات ضمن برنامج القوافل الثقافية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويقدم خلالها برنامج متنوع أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

عرض فني لفرقة شبين القناط

تتضمن فعاليات اليوم الأول عرضًا فنيًا لفرقة شبين القناطر غناء شعبي، بجانب ورشة إكسسوارات من الخرز، مع عرض للتنورة.

عرض لفرقة كورال أطفال الأسمرات

ويشهد اليوم الثاني عرضا لفرقة كورال أطفال الأسمرات بقيادة المايسترو سعيد توفيق، بجانب مسرح عرائس، وورشة فنون تشكيلية لعمل أشكال من الفوم جليتر، مع فقرة للتنورة.

عرض لفرقتي روض الفرج للإنشاد الديني

أما اليوم الثالث يتضمن عرضًا لفرقتي روض الفرج للإنشاد الديني، وروض الفرج لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أمسية ثقافية بحضور رؤساء وأعضاء نوادى الأدب بفرع ثقافة القاهرة، بجانب ورشة تلوين.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي، ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الشهر الحالي بالقاهرة والمحافظات.

