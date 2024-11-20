إندريك يقرر التعلم من تجربة فينيسيوس جونيور

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف المهاجم البرازيلي، إندريك، لاعب ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف فريقه، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت تقارير صحفي، في وقت سابق، أشارت إلى أن إندريك يفكر بالرحيل، بسبب قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها مع ريال مدريد.

ولكن صحيفة “آس” الإسبانية، أكدت أن اللاعب راضٍ عن عدد الدقائق التي حصل عليها حتى اللحظة، ويشعر بأنه تجاوز توقعاته، حتى الآن، وينسجم بشكل جيد، كما يعرب ممثلوه عن رضاهم عن الوضع الحالي، مستبعدين أي احتمال لرحيله في المستقبل القريب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إندريك يريد التعلم من تجربة مواطنه فينيسيوس جونيور مع الميرنجي، الذي عاش فترة مشابهة عندما انضم إلى ريال مدريد، صيف 2018.

وعانى فينسيوس ما يعيشه إندريك في الوقت الحالي، حيث كانت مشاركاته معدودة جداً، وكان يتعرض للعديد من الانتقادات عندما يشارك بسبب إهداره للعديد من الفرص، لكن بعدها حصل فينيسيوس على الوقت الكافي للتكيف، وتطور مستواه بشكل كبير، لدرجة أنه كان قريباً من التتويج بالكرة الذهبية لعام 2024.

جدير بالذكر، أن إندريك التحق بصفوف ريال مدريد، الصيف الماضي، قادماً من بالميراس، وشارك حتى الآن في 10 مباريات، بإجمالي 122 دقيقة لعب، وسجل خلالها هدفين.