حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 140 كلجم من نبات القات المخدر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان من إحباط محاولة لتهريب 140 كيلوغراماً من نبات القات المخدر. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة.

وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الاتصال بالأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة. كما يمكن الإبلاغ من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مع التأكيد على أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة.