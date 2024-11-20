انت الأن تتابع خبر "وداعاً للسمنة المفرطة وتشققات البطن المحرجة"...!! واهلاً بالثقة والرشاقة الجذابة وبخمسة ايام فقط مسحه واحدة من الفازلين قبل النوم ستغير حياتك للابد! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحن جميعًا على دراية بالقوة الفعالة للفازلين في معالجة العديد من المشكلات، ومن بينها إزالة الكرش، وهو الموضوع الذي سنناقشه في هذه المقالة يستخدم الفازلين في العديد من الخلطات التي تهدف إلى التخلص من الكرش، ويعود ذلك إلى احتوائه على مركبات تساهم في إنقاص الوزن الفازلين هو مادة هلامية تصنع عن طريق تكرير النفط، ولها لون شفاف وملمس لزج جدًا ويعتبر الكرش أو دهون البطن من أخطر أنواع الدهون التي يمكن أن تتراكم في الجسم.

تزيد الدهون المتراكمة في منطقة البطن

مثل الكرش، من فرص الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية لذلك، تظهر الحاجة إلى التخلص منها بسرعة لتجنب المضاعفات الصحية المحتملة.

خلطة الفازلين والنعناع لإزالة الكرش

تستخدم خلطة الفازلين والنعناع لإزالة الكرش عن طريق دهن المنطقة بهذا المزيج لتحضير هذه الخلطة، يتم مزج كمية من الفازلين مع ورق النعناع الطازج المهروس، ثم يطبق على منطقة البطن أو أي منطقة أخرى ترغب في إزالة الدهون منها.

بعد ذلك، يتم تدليك المنطقة بحركات دائرية لضمان امتصاص الجسم للخلطة بشكل فعال.

ثم، تلف المنطقة بالنايلون الشفاف وتترك لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد انقضاء الوقت، يغسل المكان بالماء الفاتر ينصح بتكرار هذه العملية يوميًا للحصول على نتائج واضحة، والتي يمكن ملاحظتها بعد أسبوع من الاستخدام المتواصل.

خلطة الفازلين والزنجبيل لإزالة الكرش

لتحضير هذه الخلطة، يتم تسخين زيت الزيتون على النار، ثم يضاف إليه ملعقة من الزنجبيل الطازج والنعناع وتترك المكونات حتى تبدأ في الغليان.