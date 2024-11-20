طريقة تحضير كبة البرغل المشوية في الفرن

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - المكونات اللازمة لتحضير كبة البرغل المشوية

المكونات الأساسية

2 كوب من البرغل الناعم

1 كوب من اللحم المفروم

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة ناعماً

نصف كوب من البقدونس المفروم

ملح وفلفل حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

ربع كوب من زيت الزيتون

خطوات تحضير الكبة المشوية

الخطوة الأولى: تحضير البرغل

اغسل البرغل الناعم جيدًا ثم ضع عليه كمية مناسبة من الماء الدافئ واتركه لينقع لمدة 20 دقيقة.

بعد تجفيف البرغل من الماء الزائد، اعصره بيديك لضمان التخلص من أي ماء متبقي.

الخطوة الثانية: إعداد الحشو

في مقلاة على نار متوسطة، أضف ملعقة من زيت الزيتون وقم بتشويح البصل حتى يصبح شفافًا.

أضف اللحم المفروم واستمر في التقليب حتى ينضج اللحم تمامًا.

أضف البقدونس والبهارات (الملح، الفلفل، الكمون، البابريكا) وقلب المكونات جيدًا.

قم بإزالة الخليط من الحرارة واتركه ليبرد قليلاً.

الخطوة الثالثة: تشكيل الكبة وخبزها

خذ كمية من خليط البرغل بحجم كف اليد وقم بتشكيلها إلى كرة.

قم بعمل تجويف بسيط في الكرة ثم ضع بداخلها مقدار ملعقة من الحشو المحضّر.

أغلق الجوانب باستخدام أصابعك وأعد تشكيلها بلطف لتصبح بشكل بيضاوي.

قم بوضع الكبة في صينية فرن مدهونة بزيت الزيتون.

أدخل الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركها لمدة 25-30 دقيقة حتى تتحمر الكبة وتصبح ذهبية اللون.

نصائح للحصول على كبة مثالية

تأكد من تجفيف البرغل بشكل جيد بعد النقع، فهذا يساهم في تماسك الكبة بسهولة.

يمكنك إضافة القليل من القرفة لتعزيز نكهة الكبة، إذا كنت من محبي هذا الطعم.

قدّم الكبة مع اللبن والنعناع كطبق جانبي لإثراء النكهة.

تعد كبة البرغل المشوية خيارًا صحيًا وشهيًا لمحبي المأكولات التقليدية بلمسة حديثة، حيث تجمع بين خفة البرغل ومذاق الحشوة الغني. نتمنى أن تستمتع بهذه الوصفة السهلة والمغذية!