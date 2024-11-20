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عاجل- رئيس الوزراء: نستهدف عودة مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة السيارات

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أحمد جودة - القاهرة - نستهدف عودة مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة السيارات

أخبار مصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2024 - 06:12 م 11/20/2024 6:12:59 PM

نستهدف عودة مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تركيزها الشديد على قطاع الصناعة، وتم عودة شركة النصر للسيارات للعمل، موضحا أن شركة النصر للسيارات جزء من الموروث المصرى.

وتابع رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك جهد كبير يتم فى قطاع صناعة السيارات، مؤكدا أن الهدف عودة مصر مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات.

وأوضح أن مشاركة مصر فى قمة العشرين هى المشاركة الرابعة وهذا يعكس مدى تقدير ومكانة مصر ضمن التكتلات الدولية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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