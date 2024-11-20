انت الأن تتابع خبر عائلة جودة .. مجزرة إسرائيلية في جباليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باسشتهاد وفقدان أكثر من 22 فلسطينيا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة جودة في شارع غزة القديم بجباليا البلد، شمال قطاع غزة.



وقالت إن القوات الإسرائيلية تنسف منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



من جهته، أفاد الدفاع المدني في غزة "بتعرض طواقمه في ساعات الفجر الأولى إلى استهداف مباشر من قبل طائرات الإحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم انتشال الشهداء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأحياء من تحت أنقاض منزلا سكنيا تم قصفه في منطقة الصبرة جنوب غربي مدينة غزة".



وأضاف أن "هذا الاستهداف إلى استشهاد رجل الإنقاذ علي محمد مصطفى عمر وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة".



وقال الدفاع المدني في غزة: "نستهجن هذا الاستهداف الإسرائيلي السافر لمقدمي الخدمة الإنسانية، والذين حثت اتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي على حمايتهم".



ولفت إلى أن "تعد هذه المرة الـ18 التي يستهدف الاحتلال الإسرائيلي فيها طواقمنا أثناء مهماتهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي بحقهم، ويسعى من هذه الاستهدافات إلى منع الوصول إلى المواطنين الأحياء تحت الأنقاض وإنقاذهم، الأمر الذي يؤدي إلى إعدام أكبر عدد منهم تحت أنقاض منازلهم"، مشيرا إلى أنه "باستشهاد علي عمر يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني إلى 87 شهيدا".