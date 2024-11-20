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أحمد جودة - القاهرة - لم يحتفل مدرب تشيلي، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، كثيرا بفوزه الأول في تصفيات مونديال 2026 أمام فنزويلا بنتيجة 4-2.

مدرب تشيلي بعد الفوزعلى فنزويلا: نحن أقوياء للغاية.. ولن نستسلم

وأكد أن الفوز ليس ما كان يبحث عنه كمحصلة لهذا العام، ومع ذلك فقد دعا إلى عدم الاستسلام.

وصرح جاريكا في مؤتمر صحفي، عقب المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء بأن "الفوز ليس ما كنا نبحث عنه كمحصلة لها العام، لكنه يساعدنا على تقوية أنفسنا".

وأضاف: "نعلم أن الوضع صعب، لكنه الأمر يتوقف علينا وما زال لدينا إمكانيات، لذا يجب ألا نستسلم".

وأنهى المنتخب التشيلي الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 والأخيرة هذا العام، مبتعدا عن المركز الأخير في الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق نقطتين عن بيرو المتذيل، ليبتعد بأربع نقاط عن المركز السابع، وهو المركز الأخير الذي يمنح تذكرة لخوض الملحق، والذي تحتله بوليفيا.

وقال جاريكا: "ليس لدي الكثير للاحتفال به، لقد فزنا بمباراة كان واجبا علينا الفوز بها، فالوضع تطلب ذلك"، مؤكدا "نحن أقوياء للغاية" كمنتخب.

وتابع: "نمر بأوقات عصيبة، لكن ليس هناك نية لدى أحد للتخلي عن أي شيء. في العام المقبل علينا القيام بتحول أخير في التصفيات وهو أمر مهم من جميع النواحي".

وعبر جاريكا عن امتنانه للجماهير التي حضرت إلى الملعب رغم وجود العديد من المقاعد الفارغة، ودعمها لتشيلي رغم النتائج السلبية في أول 4 مباريات له في هذه التصفيات.