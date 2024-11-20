نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إيهاب: كريم عبد العزيز مثلي الأعلى وأتمنى العمل معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان حازم إيهاب عن إعجابه الكبير بالفنان كريم عبد العزيز، ولقد صرّح بأنه يعتبره مثله الأعلى في التمثيل، فهو بالنسبة له نموذجًا فنيًا وإنسانيًا يحتذى به، لما يتمتع به من موهبة استثنائية وقدرة على التنوع في أدواره، متمنيًا العمل معه في الفترة المقبلة.

حيث قال حازم إيهاب في تصريحات تليفزيونية: "كريم عبد العزيز مثلي الأعلى وأكثر ممثل بحبه، وعارف إني في يوم من الأيام همثل معاه، ويا رب أكون جزء صغير من حاجة هو فيها عشان يبقى اسمي اشتغلت معاه".

الفنان حازم إيهاب

آخر أعمال الفنان حازم إيهاب

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال حازم إيهاب، هو مسلسل "أشغال شقة" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، وهو من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال حيث كان "أشغال شقة" أولى أعمالها الدرامية الكوميدية ولقد نجحت بها وحازت على الكثير من الإشادات بأدائها المميز، ولقد حقق العمل بأكمله نجاحًا كبيرًا وشاهده الجميع وأشادوا به.

أحداث مسلسل "أشغال شقة"

تدور أحداث مسلسل "أشغال شقة" في إطار درامي كوميدي حول (حمدي عبد الرحيم) أخصائي الطب الشرعي وزوجته الذين يرزقوا بتوأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران الإستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين.

أبطال مسلسل "أشغال شقة"

وشارك في بطولة مسلسل "أشغال شقة" كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.دورات فنون على الإنترنت

وجود جزء ثاني من مسلسل "أشغال شقة"

و أعلن خالد دياب،مخرج مسلسل "أشغال شقة"، عن تقديم جزء ثاني من العمل بطولة الفنان هشام ماجد، وأسماء جلال، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025.



كما يحضر الفنان حازم إيهاب لمسلسل "إقامة جبرية"، حيث تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهروب.

أبطال مسلسل "إقامة جبرية"

يعد المسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، والفنان حازم إيهاب، مسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.