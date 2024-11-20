التحالف الوطني يناقش سبل دعم الشباب وتمكين الأسر الأولى بالرعاية في اجتماع بمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا موسعًا بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني لبحث سبل دعم وتمكين الشباب وتنفيذ المبادرات لخدمة الأسر الأولي بالرعاية وترسيخ فكرة العمل التطوعى في المجتمع والوقوف علي جهود التحالف الوطني منذ التأسيس حتي الآن و خطته ومستهدفاته المستقبلية.

وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة من السادة النواب رئيس ووكلاء وأعضاء اللجنة الموقرين ، حيث أبدى أعضاء اللجنة إعجابهم وأمتنانهم بالدور الذي يقوم به التحالف في هذه المجالات، وأشاروا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وأكد النائب الدكتور عبدالهادى القصبي رئيس اللجنة، تقديره الكبير لجهود التحالف في دعم الفئات الأكثر احتياجا.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين كافة الأطراف المعنية، لتعزيز المبادرات المجتمعية ودعم الشباب والأسر الأولى بالرعاية لتحقيق التكامل بين عناصر واضلاع التنمية.