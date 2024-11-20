انت الأن تتابع خبر حقيقة ارتباط الفنان أمير المصري بالفنانة أسماء جلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال والد الفنان أمير المصري عن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول ارتباط ابنه بالفنانة أسماء جلال، مؤكدًا أن هذه الأمور تحدث مع جميع الفنانين.

وقال في لقاء مع "عرب وود": “عادي عادي الحاجات دي بتحصل لكل الفنانين، وأي حد بيكون عليه الأضواء بيبقى طبعا التركيز عليه، إشاعات وحاجات كتيرة، سواء سخيفة أو لطيفة، بس الحمد لله الناس متعودة على الإشاعات في الوسط الفني.”

وتأتي هذه التصريحات بعد انتشار شائعات ارتباط أمير المصري وأسماء جلال إثر ظهورهما معًا في فيديو خلال فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة.