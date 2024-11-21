شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبل القناة الأن … تردد قنة طيور الجنة 2024 على نايل سات وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، وقد حققت شهرة واسعة منذ انطلاقتها في عام 2008، كما تتميز القناة بتقديم محتواها باللغتين العربية والإنجليزية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قنة طيور الجنة 2024 على نايل سات وعرب سات.
التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024
لضمان استقبال القناة بأفضل جودة، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 11274
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
- استخدم جهاز التحكم للوصول إلى قائمة الإعدادات.
- اختر خيار التثبيت اليدوي من القائمة.
- كتابة التردد الجديد كما هو مذكور في الأعلى.
- حدد القمر الصناعي المناسب.
- اضغط على “بحث” ليقوم الجهاز بالعثور على القناة.
- ستجد قناة طيور الجنة ضمن القنوات الخاصة بك.