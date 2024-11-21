شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبل القناة الأن … تردد قنة طيور الجنة 2024 على نايل سات وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، وقد حققت شهرة واسعة منذ انطلاقتها في عام 2008، كما تتميز القناة بتقديم محتواها باللغتين العربية والإنجليزية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قنة طيور الجنة 2024 على نايل سات وعرب سات.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024

لضمان استقبال القناة بأفضل جودة، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024