عمرو سعد: سعيد بتواجدي في مهرجان القاهرة السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - بدأت منذ قليل، ندوة الفنان عمرو سعد ضمن فعاليات اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥.

وقال عمرو سعد خلال الندوة، إنه سعيد بتواجده في مهرجان القاهرة السينمائي، والذي يعد أهم واعرق المهرجانات السينمائية، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يظل دائما في تقدم وينال دعم أكبر بكثير.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF.

عمرو سعد بندوة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال٤٥

عمرو سعد بندوة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال٤٥ عمرو سعد بندوة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال٤٥ عمرو سعد بندوة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال٤٥ عمرو سعد بندوة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال٤٥ عمرو سعد بندوة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال٤٥