الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 08:32 مساءً - أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنّ قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكدت حركة حماس أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت خطوة مهمة على طريق العدالة وإنصاف الضحايا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وجالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة، وحسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.