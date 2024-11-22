شرطة دبي تعزز أسطول سياراتها بأول سيارة كهربائية فارهة

أضافت شرطة دبي سيارة "هونتشي E-HS9" من شركة وون رود " ONEROAD، وهي أول سيارة كهربائية فارهة، أضافتها لأسطول الدوريات الفارهة لديها.

وأوضح المجلس الإعلامي لحكومة دبي، أن اللواء، خبير خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، دشن السيارة الكهربائية في نادي ضباط شرطة دبي بحضور جوجو جانق شينلينج، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة وون رود " ONEROAD"، وعدد من القادة في شرطة دبي.

هونتشي E-HS9 الفارهة كهربائية 100%

يشار إلى أن سيارات "هونتشي E-HS9" الفارهة تستخدم الكهرباء بنسبة 100%، وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة 440 كيلومترا، وتبلغ مدة شحنها من 6 إلى 8 ساعات، وسرعة انطلاقتها من مسافة صفر إلى 100 كيلومتر في 5 ثواني، فيما تحتوي على شاشات داخلية متعددة وحديثة، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي.

وتندرج سيارة "هونتشي "E-HS9" "تحت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومُتطور، وتحتوي المصابيح الأمامية والخلفية على تقنية LED، إضافة إلى نظام إنارة ذي إضاءة عالية، ومصابيح نهارية.

وأشار اللواء المنصوري أن رجال الشرطة سيساهمون من خلال سيارة "هونتشي E-HS9" في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح، من الاستشارات والمعلومات، إلى التعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.

أسطول سيارات شرطة دبي

تجدر الإشارة هنا إلى أن شرطة دبي تمتلك بالفعل أسطولا من السيارات الفارهة، يشار من بينها سيارة تويوتا جي آر سوبرا 2021 المميزة، وشيفرولية امبالا، بوغاتى فيرون، مرسيدس اس ال، مرسيدس اس ال اس، بنتلى كونتيننتال، ماكلارين ام بى، نيسان جى تى ار، بى ام دبليو m6 ، فورد موستنج، استون مارتن، اودى ار 8، لكزس ار سي اف، وتويوتا لاند كروزر، سايبرتراك، فيراري، لامبورغيني، مازيراتي جران توريزمو، وجينيسيس GV 80.