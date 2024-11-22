رينو تكشف رسميا عن سعر أوسترال الجديدة

أعلنت شركة رينو الفرنسية والمالكة حاليا لشركة نيسان اليابانية، أن سيارتها "أوسترال" Austral، المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراضSUV المدمجة، ستطرح في الأسواق بسعر يبدأ من 29 ألف و900 يورو.

رينو أوسترال Austral الرياضية الجديدة

رينو Austral

وأوضحت الشركة أن السيارة تتشارك المنصة التقنية مع سيارة نيسان Qashqai، وستنافس سيارات فورد Kuga وأوبلGrandlandوفولكس فاغنTiguan، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، هذا وتوفر السيارة الجديدة مساحة تخزين تصل إلى 1525 لتر، وتتمتع السيارة بمقصورة أنيقة تسيطر عليها ملامح الحداثة ومواضع للتخزين تصل سعتها إلى 35 لتر مع شاشة قياس 9 بوصة.

ويتوفر للسيارة محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 2ر1 لتر مع تقنية الهجين المعتدل، لتوليد قوة 96 كيلووات/130 حصان، ويستهلك هذا المحرك 3ر5 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 123 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

كما تأتي السيارة مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 3ر1 لتر معزز بتقنية 48 فولت بقوة 103 كيلووات/140 حصان أو 118 كيلووات/160 حصان، وتستهلك السيارة.

نسخة هاجين الكامل من رينو Austral

رينو أوسترال Austral الرياضية الجديدة

وتتوفر نسخة الدفع الهجين الكامل معتمدة على محرك سعة 2ر1 لتر مع آخر كهربائي وبطارية سعة 7ر1 كيلووات ساعة لتوليد قوة 118 كيلووات/160 حصان أو 147 كيلووات/200 حصان، وتزخر السيارة بباقة من الأنظمة المساعدة ومميزات السلامة مثل نظام التحذير من التعب والإجهاد ومحذر مسافة الأمان ومساعد الكبح الاضطراري الفعال مع وظيفة التعرف على الإشارات المرورية.