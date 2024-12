بوب ديلان يشيد بنيك كيف وفرقة The Bad Seeds.. "الوقت الآن للفرح"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك المغني العالمي بوب ديلان أفكاره الملهمة حول المغني نيك كيف وفرقة The Bad Seeds، بعد حضوره حفلهم الأخير في باريس، الذي جاء ضمن جولتهم الجارية في المملكة المتحدة وأوروبا تحت عنوان "Wild God".

في تغريدة مؤثرة عبر حسابه على منصة X، كتب ديلان: "رأيت نيك كيف مؤخرًا في Accor Arena، وأذهلتني حقًا أغنية 'Joy' حيث يغني 'We've all had too much sorry، now is the time for joy'". تعكس كلمات الأغنية قوة الفرح بعد فترة من الألم، مما جعلها تترك أثرًا عميقًا في نفس ديلان.

أغنية "Joy" هي واحدة من أبرز الأغاني في الألبوم الجديد لنيك كيف، والذي يحمل عنوان "Wild God" وتم إصداره في أواخر أغسطس الماضي. الألبوم يشكل تجربة فنية غنية، حيث يستكشف نيك كيف مواضيع متعددة تتراوح بين الفرح والحزن، ويقدمها بأسلوبه الفريد والمميز.

حفل باريس كان واحدًا من المحطات المميزة في جولة "Wild God"، حيث قدمت الفرقة أداءً قويًا أذهل الجمهور. تميزت الحفلة بالأجواء المتفائلة، حيث تفاعل الحضور بشكل كبير مع الأغاني، وأظهروا عشقهم لعمل نيك كيف الفني.

تأتي إشادة ديلان في وقت مثير، حيث يعتبر نيك كيف أحد أبرز الفنانين في الساحة الموسيقية الحالية. يؤكد هذا التقدير من أسطورة مثل ديلان على مكانة كيف كفنان مؤثر وملهم.

إن كلمات "الوقت الآن للفرح" ليست مجرد دعوة للاحتفال، بل هي رسالة قوية في زمن مليء بالتحديات. من المؤكد أن نيك كيف وفرقة The Bad Seeds سيواصلون تقديم موسيقى تتجاوز حدود الزمن وتلهم الأجيال القادمة.