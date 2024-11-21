ما هي أسباب العقم عند الرجال الأكثر شيوعاً؟يعتبر العقم مشكلة تشمل النساء والرجال على حد سواء، حيث وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ترتبط حوالي نصف حالات العقم في العالم بعامل الذكورة. فما هي أسباب العقم؟

يشير الدكتور أرتور بوغاتيريوف أخصائي أمراض الجهاز البولي وأمراض الذكورة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لعقم الرجال هو إصابتهم بدوالي الحبل المنوي - توسع أوردة الحبل المنوي، ما يعيق تدفق الدم إلى الخصيتين ويؤدي إلى انخفاض جودة الحيوانات المنوية. تشخص هذه الحالة لدى 15-20 بالمئة من الرجال.

ووفقا له، يمكن أن تسبب أمراض الجهاز البولي التناسلي، مثل الكلاميديا، والسيلان، وداء المشعرات، وداء المفطورات، وداء اليوريابلازما، التهاب مسالك الجهاز البولي التناسلي، وتلف أنسجة الخصية، وإضعاف جودة الحيوانات المنوية. وبالتالي يمكن أن تسبب العقم. كما أن الخصية المعلقة (Cryptorchidism)‏ أي عدم وجود إحدى الخصيتين أو كلاهما في كيس الصفن يمكن أن يؤدي إلى ضعف تكوين الحيوانات المنوية والعقم. وتشخص هذه الحالة عادة لدى الأطفال حديثي الولادة وتتطلب تدخلا جراحيا. كما يمكن أن تؤدي التشوهات الخلقية المختلفة في الأعضاء التناسلية إلى العقم عند الذكور، مثل الخصية الخفية الثنائية، وشذوذ في بنية الخصيتين وغيرها.

ويشير الطبيب إلى أن الاختلال الهرموني، مثل نقص هرمون التستوستيرون واضطرابات الغدة النخامية، وفرط برولاكتين الدم، يمكن أن تؤثر سلبا على تكوين الحيوانات المنوية، وبالتالي تسبب العقم عند الذكور. كما أن سرعة القذف والقذف الرجعي ونقص الحيوانات المنوية في القذف يمكن أن يسبب العقم.

أما العوامل الخارجية المسببة لعقم الرجال وفقا له هي:

-التدخين: يخفض جودة الحيوانات المنوية، ويزيد من خطر الإصابة بدوالي الخصية والتهاب البروستاتا.

-الكحول: يثبط إنتاج الحيوانات المنوية، ويقلل الرغبة الجنسية، ويزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

-ارتفاع درجة الحرارة: يمكن أن تؤدي الزيارات المتكررة إلى حمام البخار والجلوس لفترة طويلة في حمام ساخن إلى ارتفاع درجة حرارة الخصيتين وانخفاض جودة الحيوانات المنوية.

-المخاطر المهنية: العمل مع المعادن الثقيلة والإشعاع وبعض أنواع المواد الكيميائية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصحة الإنجابية.

-الوراثة والعمر: حيث مع تقدم العمر تنخفض جودة الحيوانات المنوية.