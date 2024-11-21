اختبار صعب لبرشلونة أمام سيلتا فيغو

اختبار صعب لبرشلونة أمام سيلتا فيغويلتقي فريق برشلونة مع سلتا فيغو بعد غدٍ السبت في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى برشلونة لتعزيز مركزه الصداري في جدول الترتيب بـ 33 نقطة من 13 مباراة متفوقا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي خاض 12 مباراة وله 27 نقطة، فيما يحتل فريق سلتا فيغو المركز الحادي عشر بـ 17 نقطة.

وكان برشلونة قد خسر أمام ريال سوسيداد بهدف نظيف قبل فترة توقف الدوري الأخيرة، ولكنه حافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق ست نقاط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يواجه مضيفه ليغانس يوم الأحد.

وحقق برشلونة مع مدربه هانز فليك 11 انتصارا وتلقى هزيمتين فقط بالدوري، حيث تعد هذه هي واحدة من أفضل بدايات برشلونة للموسم.

ويملك برشلونة أفضلية في تاريخ مواجهاته أمام سلتا فيغو في الدوري، حيث التقيا 116، فاز برشلونة في 73 مباراة وفاز سلتا فيغو في 28 مباراة وتعادلا في 15 مباراة، كان آخرها فوز برشلونة 2 - 1 في مباراة الإياب بالموسم الماضي.

في المقابل لن يكون سلتا فيغو صيدا سهلا، حيث يقدم عروضا جيدة منذ بداية الموسم، وحصد الفريق حتى الآن 17 نقطة دفعته إلى المركز الحادي عشر، محققا خمسة انتصارات وست هزائم وتعادلين.

كما أنه خاض حتى الآن سبع مباريات على أرضه في الدوري، لم يخسر سوى اثنتين فقط، أمام أتلتيكو وريال مدريد، وفاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

وفي بقية المباريات التي تقام في نفس اليوم، يلتقي بلنسية مع ريال بيتيس، وأتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيس، ولاس بالماس مع ريال مايوركا، وجيرونا مع إسبانيول، بينما يلتقي ريال مدريد مع مضيفه ليغانيس يوم الأحد المقبل.

وقبل فترة توقف الدوري فاز ريال مدريد على أوساسونا برباعية نظيفة، بعد خسارتين أمام برشلونة برباعية نظيفة وأمام ميلان في دوري أبطال أوروبا 1 - 3.

ويحتل الريال المركز الثاني برصيد 27 نقطة، محققا ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، في 12 مباراة فقط، ويتطلع إلى تحقيق الفوز أمام ليجانيس على أمل انتظار هدية من سلتا فيجو بإيقاف برشلونة ليتقلص الفارق بينهما.

في المقابل يسعى ليجانس للفوز بالمباراة من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وفي بقية المباريات التي تقام يوم الأحد المقبل أيضا، يلتقي أوساسونا مع فياريال، وإشبيلية مع رايو فاييكانو، وأتلتيك بلباو مع ريال سوسيداد.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة حينما يلتقي خيتافي مع بلد الوليد.