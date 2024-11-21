نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مؤثر من رئيس إنبي بشأن وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن قرار تبرع لاعبي الفريق للراحل محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ قرار نابع من اللاعبين من أنفسهم تقديرًا له.

تصريحات أيمن الشريعي رئيس إنبي

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عبر تصريحات تلفزيونية: أندية الدرجات الأدنى في الكرة المصرية يمروا بظروف صعبة ويحتاجون المساندة والدعم الكامل بسبب المعاناة التي يمروا بها.

وأضاف الشريعي: من وجهة نظري أنه لا بد من مساعدة اتحاد الكرة لأندية الدرجات الأدنى حتى لا يتكرر ما حدث مع محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ الراحل.

وأشار إلى أن جهاز صدمات القلب تكلفته 80 ألف جنيه ولا بد أن تستعين به كل الأندية بها في كل المباريات.