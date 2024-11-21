نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرقات غريبة تعرض لها مشاهير العالم: من النصب الإلكتروني إلى اختفاء المجوهرات في لحظات( تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في عالم المشاهير، حيث تتنقل الأموال بين الأيادي وتزدهر الشهرة، تزداد أيضًا الحيل والسرقات التي قد تكون غير متوقعة أو حتى غريبة. ورغم أن هذا المجال قد يبدو محصنًا ضد الجرائم العادية، إلا أن بعض الأحداث قد أثارت دهشة الجميع، وأظهرت أن حتى النجوم لا ينجون من عمليات السرقة التي يمكن أن تكون أكثر إبداعًا وتعقيدًا من تلك التي تحدث في الشوارع العادية. من سرقة حسابات التواصل الاجتماعي إلى اختفاء قطع المجوهرات الثمينة في الأماكن الأكثر تأمينًا، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز وأغرب عمليات السرقة التي تعرض لها المشاهير في السنوات الأخيرة.

سرقة حسابات النجوم الإلكترونية

في عصرنا الحديث، أصبحت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة المشاهير للتفاعل مع جمهورهم، ولكن يبدو أن بعضهم تعرضوا لسرقات "رقمية" غير متوقعة. ففي عام 2020، تعرضت نجمة البوب الأمريكية كيم كارداشيان لعملية سرقة على حسابها في "إنستجرام"، عندما تمكنت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين من اختراق حسابها وسرقة العديد من صورها الخاصة، مما تسبب في أزمة كبيرة بسبب تسريب محتوى حساس للغاية.

المجوهرات الثمينة في المناسبات الكبرى

قد يكون الماس هو أفضل صديق للمرأة، لكنه أيضًا كان سببًا في العديد من الحوادث المثيرة للجدل. في واحدة من أكثر الحكايات غرابة، تعرضت النجمة الهندية بارباري ديول لسرقة مجوهراتها الثمينة أثناء حضورها حفل "جوائز الأفلام الهندية". ومع أن المكان كان مليئًا بالحراس الأمنيين وأحدث تقنيات الأمان، إلا أن السارق الذي كان يعمل داخل الحفل تمكن من سرقة عقد الماس الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات دون أن يُكتشف.

السرقة الغامضة لسيارة بوليوود

وفي حادثة سرقة غريبة في الهند، تعرض النجم شاهرخ خان لسرقة سيارته الرياضية الفاخرة أثناء تصويره لفيلم في أحد الشوارع المزدحمة. حيث اختفى طراز السيارة الفاخر من أمام موقع التصوير رغم وجود عدد من رجال الأمن، وكأن اللصوص كانوا على علم مسبق بكل شيء. لم تتمكن الشرطة من الوصول إلى الجناة، مما جعل الحادثة واحدة من أكثر العمليات غموضًا في تاريخ صناعة السينما الهندية.

اختفاء اللوحات الفنية الثمينة من منازل النجوم

في حادثة أخرى غريبة، تعرضت الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز لسرقة مجموعة من اللوحات الفنية النادرة التي كانت تزين منزلها في لوس أنجلوس. الغريب في الأمر أن السارق لم يسرق أشياء أخرى من منزلها، بل اقتصر على اللوحات التي كانت تعتبر جزءًا من مجموعة فنية خاصة. ورغم التحقيقات الطويلة، لم يتمكن أحد من تحديد مكان اللوحات أو القبض على السارق.

عملية سرقة مخيفة في الأعياد

في عام 2018، تعرضت النجمة البريطانية كيلي مينوغ لسرقة غريبة في عيد الميلاد، حيث اختفى مبلغ كبير من المال كان قد أودعته في خزنة منزلها. المفاجأة كانت في كيفية دخول السارق إلى منزلها، حيث لم تُسجل أي كاميرات أمنية دخول أو خروج أي شخص. وبالرغم من تحقيقات الشرطة، بقيت الحادثة غير مفهومة حتى اليوم.

كل هذه القصص توضح أن المشاهير ليسوا في مأمن من المخاطر، وأن السرقات يمكن أن تحدث في أماكن غير متوقعة وبطرق أكثر غرابة. في النهاية، تبقى هذه الحوادث تذكيرًا للجميع بأن العالم الفاخر والمضيء قد يحتوي على ظلال مظلمة من الحيل والسرقات التي قد تزعزع حتى أكثر النجوم إشراقًا.