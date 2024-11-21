وفاة الفنان عادل الفار وتشييع جثمانه من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بعد صلاة الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:37 مساءً - رحل منذ قليل الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض.

ويشيع جثمان الفنان عادل الفار من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بعد صلاة الجمعة، كما أكد شقيقه

ورحل عن عالمنا الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض، كما أعلن نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.

وكان الفنان عادل الفار كشف قبل رحيله عن تفاصيل وفاة ابنه شادي في حادث قبل عامين، وذلك خلال استضافته ببرنامج (كلم ربنا مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090.

وقال الفار: "غلطة عمري إني زعلت من ابني فترة طويلة وتركته للدنيا وأصدقاء السوء، وهو كان مريض سكر ومات فجاة قبل ما نتصالح وموته قسم ظهري".

ووجه عادل الفار رسالة لكل أب قائلا: "بقول لكل أب خد بالك من ابنك عشان عمره ميضيعش منك زي ابني عمره ما ضاع مني في لحظة. صاحب ابنك وقرب منه واعرف دماغه وتفكيره وخليك قريب منه".

وأضاف الفار: "النهاردة ذكرى وفاة ابنى شادي.. وبدعى له ربنا يرحمه ويسامحه وبقول له سامحني يا ابني يا حبيبي على تقصيري معاك. أنت غالى عليا ومفتقدك جدا".

وعن علاقته بربنا قال: "في السنين اللى فاتت من حياتي.. بكلم ربنا في كل وقت بدعيه وأرجوه يسامحني ويهديني بعد سنين طوال كنت فيهم بعيد عنه.. والحمد لله على كل نعم ربنا عليا وخصوصا نعمة الهداية".

