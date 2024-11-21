نائب هيئة أركان جيش الأردن سابقًا: قرار الجنائية الدولية "خطوة مهمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - قال قاصد محمود، نائب هيئة أركان جيش الأردن سابقًا، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت يرسل رسالة مهمة و يزرع الخوف بين القادة العسكريين الإسرائيليين، مشددًا، على أنهم أكثر هشاشة من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت.

وأضاف «محمود» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: "بعد القرار سيكون هناك حالة تخوف لضباط الميدان الإسرائيليين الذين يقومون بممارسة الإرهاب والقتل والتدمير، وسيحسبون لما يفعلونه حسابات كثيرة، خوفا من أن يكونوا تحت مظلة المحاكمة".

وتابع، أنّ هذا الأمر سيؤثر على أدائهم وإمكانية استمرارهم بهذه الوحشية والعداء للمدنيين الفلسطينيين، مشددًا، على أنّ ما يحدث في غزة جرائم حرب متتالية بشكل لم يسبق له مثيل.



