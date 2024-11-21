الرياضة

حقيقة تعاقد الأهلي مع محمد النني استعدادًا لكأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة تعاقد النادي الأهلي مع محمد النني لاعب الجزيرة الاماراتي، استعدادًا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "في أخبار دائمًا بتربط اسم  محمد النني بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، وبالذات في الفترة الحالية من أجل مشاركة اللاعب في كأس العالم للأندية المقبلة".

وتابع:" تواصلنا مع مصدر مقرب من النجم الدولي محمد النني وقفل هذه القصة تمامًا وقال إن كل فترة يتم ربط اسم النني بالانتقال إلى النادي الأهلي ولكن هذا الكلام غير صحيح تمامًا واللاعب مركز مع فريق الجزيرة ولم يحدث أي تواصل مع اللاعب إطلاقًا ولا حتى تم طرح الموضوع".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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