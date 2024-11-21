نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاقد الأهلي مع محمد النني استعدادًا لكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة تعاقد النادي الأهلي مع محمد النني لاعب الجزيرة الاماراتي، استعدادًا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "في أخبار دائمًا بتربط اسم محمد النني بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، وبالذات في الفترة الحالية من أجل مشاركة اللاعب في كأس العالم للأندية المقبلة".

وتابع:" تواصلنا مع مصدر مقرب من النجم الدولي محمد النني وقفل هذه القصة تمامًا وقال إن كل فترة يتم ربط اسم النني بالانتقال إلى النادي الأهلي ولكن هذا الكلام غير صحيح تمامًا واللاعب مركز مع فريق الجزيرة ولم يحدث أي تواصل مع اللاعب إطلاقًا ولا حتى تم طرح الموضوع".