نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفاجئ حارس الأهلي الموهوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أبلغ مسؤولي النادي برفضه رحيل حمزة علاء على سبيل الإعارة في يناير رغم طلب اللاعب ذلك.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر يرى أن وجود حمزة علاء مع محمد الشناوي ومصطفى شوبير يعطي الأهلي قوة كبيرة في حراسة المرمى خاصًة وإن الثلاثي هم حراس منتخبات مصر الأول والأولمبي خلال الفترة الماضية".

واختتم:" حمزة علاء يطمح في الخروج على سبيل الاعارة للحصول على دقائق لعب أكثر وكولر يرى أن وجود الحارس مع الشناوي وشوبير يفيد الفريق".