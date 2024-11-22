انت الأن تتابع خبر استخدامات متخطرش على بال الجن الازرق!... ماهي استخدامات زرار الباور في الهاتف... مستحيل تصدق اللي هتعرفة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الهاتف جزء لا يتجزأ من حياتنا الآن، حيث انه من خلال الهاتف يتم التواصل بين اي فرد في اي مكان في العالم، كما انه من خلال الهاتف قد اصبح التعلم امر سهل، ويكون ذلك عن طريق التعلم الرقمي او التعلم عن بعد كما يطلق عنه، لكن هل فكرت يومًا في اتسخدامات زر الباور، حيث ان لزر الباور استخدامات متعددة بعيدًا عن فتح وغلق الهاتف فقط، وفي حالة التعرف على تلك الاستخدامات فإنك لن تشتغنى عنهم نهائيًا، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن استخدامات زر الباور تابعونا عبر دوت الخليج .
استخدامات زر الباور
- يمكن استخدام زر الباور في حالة الرغبة في اغلاق المكالمة، حيث انه في بعض الاحيان نحتاج إلى اغلاق الهاتف بسرعة بعيدًا عن الضغط على شاشة الهاتف نتيجة فتح اي من التطبيقات الاخرى، وفي حالة الضغط على زر الباور مرة واحدة فإن هذا يؤدي إلى غلق المكالمة نهائيًا.
- يساعد زر الباور ايضًا في التقاط الصور، ويكون ذلك عن طريق الضغط على زر الباور بسرعة اثناء التقاط الصورة وسوف تحصل على صورة سيلفي او صورة بالكاميرا الخلفية بطريقة سريعة وبدون الحاجة إلى لمس الشاشة نهائيًا.
- يمكن ايضًا من خلال زر الباور عمل غفوة للمنبة، حيث انه في حالة رن المنبة والرغبة في عمل غفوة بدون تحريك الشاشة فإنه في حالة الضغط على زر الباور فإن هذا يؤدي إلى عمل غفوة للمدة المحددة في المنبة الخاص بك.