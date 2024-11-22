نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة الشباب والأخدود في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء اليوم الجمعة، مواجهة الأخدود والشباب، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف أرضية ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، المواجهة المثيرة بين الأخدود والشباب في دوري روشن.

بودينسي يقود تشكيل الشباب أمام الأخدود في الدوري السعودي

وجاء تشكيل فريق الشباب كالتالي:-

عبدالله المعيوف - محمد الثاني - نادر الشراري - روبرت رينان - ويسلي هوت - حسين الصبياني - غوستافو كويلار - مصعب الجوير - كريستيان جوانكا - دانيال بودنيس - جاك بونافيتنورا.

بينما جاء تشكيل فريق الأخدود كالتالي:-

فيتور - القيضي - الربيعي - عسيري - خميس - بيتروس - بيدروزا - جودوين - موسانا - باسوغوغ - العباس.

ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر فريق الهلال، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والشباب في دوري روشن

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأخدود والشباب عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن في الموسم الحالي 2024/2025، وتحديدًا على قناة SSC EXTRA 2 HD.