الزمالك يترقب موقف الريان لحسم صفقة أشرف بن شرقي في يناير

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر مسؤولو نادي الزمالك قرار نادي الريان القطري بشأن مستقبل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، سواء باستمراره أو فسخ تعاقده، تمهيدًا للتفاوض معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك يترقب موقف الريان

صفقة بن شرقي تحظى بأولوية كبيرة لدى الزمالك، حيث يسعى النادي لتعزيز صفوف الفريق من أجل الحفاظ على تفوقه القاري بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، واستعادة لقب الدوري الممتاز الغائب عن الفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة التي توج بها الأهلي.

وتشير تقارير إلى وجود نية لدى نادي الريان القطري لإنهاء التعاقد مع بن شرقي بالتراضي، بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري أبطال آسيا والدوري المحلي.

وفي حال حدوث ذلك، سيعمل الزمالك على حسم الصفقة، خاصة بعد أن منح المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز موافقته على ضم اللاعب، رغم تراجع مستواه مؤخرًا مع الريان.

يعتمد الزمالك على عدة عوامل لتسهيل إتمام الصفقة، أبرزها غياب عروض مغرية للاعب حاليًا، وتوقع تخفيض مطالبه المالية مقارنة بالمطالب السابقة التي حالت دون عودته للنادي.