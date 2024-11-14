طريقة تحضير الشيش طاووق في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:06 صباحاً - مقدمة

الشيش طاووق هو واحد من أشهر الأطباق في المطبخ الشرقي والذي يحظى بشعبية كبيرة في العديد من دول العالم. يتميز هذا الطبق بتوابله الشهية ولحمه الطري الذي يذوب في الفم. وهو وجبة مفضلة للكثيرين لأنها من السهل تحضيرها ويمكن تقديمها في العديد من المناسبات.

المكونات اللازمة لتحضير الشيش طاووق

فيما يلي المكونات التي ستحتاجها لتحضير الشيش طاووق لذيذ في المنزل:

نصف كيلوغرام من صدور الدجاج المنزوعة الجلد والعظم، مقطعة إلى مكعبات.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

3 فصوص ثوم مفرومة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير ليمونة واحدة.

بصلة متوسطة، مقطعة إلى حلقات.

فلفل رومي ملون، مقطع إلى مكعبات.

أسياخ خشبية للنقع في الماء قبل الاستخدام.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى: تحضير التتبيلة

في وعاء كبير، قُم بخلط الزبادي وزيت الزيتون والثوم والتوابل (البابريكا والكركم والكمون والملح والفلفل الأسود) وعصير الليمون جيدًا. يجب أن تكون التتبيلة ناعمة ومتجانسة.

الخطوة الثانية: تتبيل الدجاج

أضف مكعبات الدجاج إلى التتبيلة وحركها جيدًا حتى تغطي التتبيلة كل قطع الدجاج. ثم غطِ الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات، ويفضل تركها طوال الليل للحصول على نكهة أعمق.

الخطوة الثالثة: تجهيز الأسياخ

انقع الأسياخ الخشبية في الماء لمدة 30 دقيقة قبل الاستخدام لمنع احتراقها أثناء الشواء. ثم ابدأ بتشكيل الأسياخ بوضع مكعب من الدجاج يليه قطعة من البصل والفلفل الرومي، وكرر العملية حتى تمتلئ الأسياخ.

الخطوة الرابعة: الشواء

سخن الشواية على حرارة متوسطة وابدأ بشواء الأسياخ، مع تقليبها من حين لآخر لضمان نضج الدجاج من جميع الجهات. استمر في الشواء حتى يصل الدجاج إلى اللون الذهبي وينضج تمامًا.

النصائح والاقتراحات النهائية

يعتبر الشيش طاووق خيارًا ممتازًا لتقديمه مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي الطازج. يمكنك أيضًا إضافة صلصة الطحينة أو الصلصة الحارة كطبق جانبي لزيادة النكهة. للحصول على مذاق مدخن مميز، يمكن إضافة قطع من الفحم أثناء الشواء.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة، ستتمكن من إعداد شيش طاووق منزلي لذيذ ينافس أفضل المطاعم. استمتع بوجبتك الشهية بصحبة العائلة والأصدقاء!