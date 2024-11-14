انت الأن تتابع خبر تركي آل الشيخ يكشف: السعودية تقود صناعة الترفيه عالميا مع نجاح ألف موسم وموسم !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن المملكة العربية السعودية أصبحت من أبرز صناع الترفيه على مستوى العالم، وذلك بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

في منشور له على حسابه في منصة "إكس"، قال آل الشيخ: "بدعم مولاي وسيدي -حفظهما الله- أستطيع أن أقول بكل وضوح إن المملكة العربية السعودية أصبحت صانعًا رئيسيًّا في الترفيه على مستوى العالم. الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض. جودة الحياة ركيزة صنعها قائدنا الملهم."

جاءت هذه التصريحات على خلفية النجاح الباهر الذي حققه عرض الأزياء العالمي "ألف موسم وموسم"، الذي أقامه المصمم اللبناني الشهير إيلي صعب خلال موسم الرياض.

شهد الحدث حضورا لافتا لعدد من النجوم العالميين، من بينهم المطربة الكندية سيلين ديون، والممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار هالي بيري، والمطرب المصري عمرو دياب، والفنان الكوميدي أحمد حلمي، بالإضافة إلى نخبة من مشاهير الفن والترفيه.

في عرض الأزياء الاستثنائي، قامت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بتقديم فقرة مذهلة قبيل انطلاق الحفل، فيما شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والمغنية العالمية كاميلا كابيو في تقديم فقرات لاقت إعجاب الحضور.

وقد لاقى العرض الدولي "ألف موسم وموسم" تفاعلًا هائلًا من الجمهور واهتمامًا عالميًا، حيث تصدر وسم الحدث الترند على مستوى العالم، وخاصة في دول مثل السعودية، مصر، الإمارات، الكويت، لبنان، والأردن.

وفي تغريدة أخرى، أضاف آل الشيخ: "لا جديد كعادة موسم الرياض. الأول عالميًا، والأول في السعودية، والإمارات، ومصر، والكويت، ولبنان، والأردن."

هذا الحدث الضخم يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة رئيسية للترفيه والفنون عالميًا، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وخلق فرص اقتصادية جديدة في القطاع الترفيهي.