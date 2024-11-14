بشكل رسمي .. رانييري المدرب الثالث ل-روما خلال الموسم الحالي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أعلن نادي روما، مساء اليوم، عن تعيين الإيطالي، كلاوديو رانييري، مدرباً جديداً للفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيكون رانييري المدرب الثالث لذئاب العاصمة، خلال الموسم الحالي، بعد دانييلي دي روسي، وإيفان يوريتش.

وقال النادي الإيطالي عبر موقعه: “يسر نادي روما أن يعلن أن كلاوديو رانييري هو المدرب الجديد للفريق الأول”.

وأضاف: “في نهاية الموسم، سينتقل كلاوديو إلى دور تنفيذي كبير، حيث سيكون مستشاراً للمالكين في جميع الأمور الرياضية في النادي”.

وأتم: “خلال الأشهر المقبلة سيستمر البحث عن مدرب يقود الفريق الموسم المقبل”.