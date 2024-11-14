العالم اليوم - غارة إسرائيلية تقتل 12 عنصرا من الدفاع المدني في بعلبك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:27 مساءً - تسببت غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك شرقي لبنان، استهدفت مركزا للدفاع المدني، في مقتل 12 شخصا.

وقال محافظ بعلبك الهرمل إنه تم انتشال جثمان 12 عنصرا من الدفاع المدني حتى اللحظة ولا تزال عملية رفع الأنقاض مستمرة. وكان من بين القتلى بلال رعد مسؤول مركز الدفاع المدني الذي قتل مع عناصره خلال تواجدهم داخل المركز لحظة وقوع الغارة. وأفادت الوكالة الوطنية بأن الطيران الإسرائيلي أغار على مبنى قرب المركز الإقليمي للدفاع المدني في بلدة "دورس" عند مدخل بعلبك. وأدت الغارة الإسرائيلية إلى تحطيم سيارات وآليات المركز الإقليمي للدفاع المدني الذي كان في محيط الاستهداف، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. ويتوقع أن تكون حصيلة القتلى والمصابين في ارتفاع خلال الساعات المقبلة، نظرا إلى اكتظاظ المركز بالموظفين لحظة وقوع الغارة.

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