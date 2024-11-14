بالصور.. حفل فرقة رضا للفنون الشعبية في مسرح البالون

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ لحظات أولي فقرات حفل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة تامر عبد المنعم، وقدم عرضا لفرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للقطاع.

وتضمن الحفل استعراضا جديدا لفرقة رضا للفنون الشعبية بعنوان «خان الخليلي» من ألحان الموسيقار علي إسماعيل ولم يسبق تصميمه من قبل.

وجاء الحفل تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو حيث قام الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومخرج الحفل، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية وخطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

تسعى وزارة الثقافة من خلال هذا الحفل إلى إبراز التراث الفني الغني لمصر، وتقديمه للجمهور في صورة عصرية تجذب مختلف الأعمار، ويأتي اختيار فرقتي رضا والفرقة القومية للمشاركة في هذا الحفل، ليؤكد على مكانة هاتين الفرقتين الكبيرتين في تاريخ الفن المصري، وقدرتهما على تقديم عروض فنية مبهرة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ويذكر أن الفصل الثاني من الحفل يحيي الفنان الكبير إيهاب توفيق ويقدم مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه المحببة لدى الجمهور.