أطعمة يجب تجنبها لدى الحامل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:06 صباحاً - العناية الغذائية خلال فترة الحمل

الحمل هو مرحلة حاسمة في حياة المرأة تتطلب اهتماماً خاصاً بالنظام الغذائي لضمان صحة الأم والجنين. يجب على الحامل أن تتوخى الحذر تجاه بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خلال هذه الفترة الحساسة. في هذا السياق، سنستعرض مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها وأسباب ذلك.

الأسماك ذات المحتوى العالي من الزئبق

الأسماك هي مصدر ممتاز للأحماض الدهنية الأوميغا-3 المهمة لنمو دماغ الجنين. ومع ذلك، تحتوي بعض أنواع الأسماك على مستويات مرتفعة من الزئبق، وهو معدن يمكن أن يكون ضاراً بتطور الجهاز العصبي للجنين. من بين هذه الأسماك:

سمك القرش

سمك أبو سيف

الماكريل الملكي

تايلفيش

اللحوم ومنتجات الألبان النيئة أو غير المطبوخة جيداً

قد تحتوي اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيداً، وكذلك منتجات الألبان غير المبسترة، على بكتيريا وفيروسات يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. يجب على الحوامل تجنب:

اللحوم النيئة أو المدخنة مثل السوشي والساشيمي

الدواجن غير المطبوخة جيداً

الحليب غير المبستر والجبن الطري مثل بري وكاممبر

الكافيين بكميات كبيرة

ينصح بالحد من استهلاك الكافيين خلال الحمل لأنه يمكن أن يؤثر على مستويات النوم ويسبب اضطرابات في نمو الجنين. المصادر الرئيسية للكافيين تتضمن:

القهوة

الشاي

المشروبات الغازية

الشوكولاتة

الأطعمة والمشروبات المعالجة والمرتفعة في السكر

يؤدي استهلاك الأطعمة والمشروبات المعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري الحملي وزيادة الوزن غير الصحية، مما قد يؤثر على صحة الأم والجنين. ينبغي تقليل استهلاك:

المشروبات الغازية الغنية بالسكر

الحلويات المعلبة

الوجبات السريعة

نصائح لضمان نظام غذائي صحي

من المهم للحامل أن تلتزم بنظام غذائي متوازن يضمن الحصول على كافة العناصر الغذائية الضرورية. ينبغي التركيز على تناول:

الفواكه والخضروات الطازجة

الحبوب الكاملة

البروتينات الخالية من الدهون

الألبان المبسترة

في الختام، يمكن للحامل أن تضمن صحة جيدة لها ولجنينها من خلال تبني نظام غذائي صحي ومتوازن وتجنب الأطعمة الضارة خلال فترة الحمل. ينصح دائماً باستشارة طبيب مختص لمزيد من النصائح المتعلقة بالنظام الغذائي الملائم فترة الحمل.