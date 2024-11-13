انت الأن تتابع خبر جوزك مستحيل يبص بره تاني .. اعملي وصفه البنجر السحرية في البيت لتوريد الخدود والشفايف بشكل طبيعي وشوفي المعجزات .. الناس هتسألك عن سر جمالك!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الفترة الأخيرة، أصبحت المرطبات الصناعية المستخدمة لتفتيح الشفاه وترطيبها شائعة جدًا، لكن مع زيادة تكاليف هذه المنتجات واحتوائها على مواد كيميائية قد تضر بالشفتين على المدى الطويل، أصبح من الضروري البحث عن بدائل طبيعية وآمنة ومن هنا، يأتي دور كريم البنجر كحل طبيعي بالكامل يساعد في تفتيح الشفاه وإزالة الاسمرار، بالإضافة إلى تحسين لونها دون الحاجة إلى أي مواد صناعية ضارة.

فوائد البنجر للبشرة

يُعتبر البنجر من المواد الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C، الحديد، والبوتاسيوم، مما يجعله مثاليًا للعناية بالبشرة و يحتوي البنجر أيضًا على صبغات طبيعية تعطي لونًا جميلاً وطبيعيًا للشفاه والخدود، مما يساعد في تفتيح الشفاه الداكنة وتوريد الخدود بطريقة صحية وآمنة.

المكونات المطلوبة لتحضير كريم البنجر لتفتيح الشفاه وتوريد الخدود

تحضير كريم البنجر أمر بسيط، والمكونات اللازمة لذلك متوفرة في كل منزل:

القليل من الفازلين الطبيعي: يعمل على ترطيب الشفاه وحمايتها من الجفاف.

يعمل على ترطيب الشفاه وحمايتها من الجفاف. ملعقة إلا ربع من النشا: يساعد النشا على تنعيم الشفاه والتخلص من الجلد الميت.

يساعد النشا على تنعيم الشفاه والتخلص من الجلد الميت. ملعقة من السكر الخشن: يعمل السكر على تقشير الشفاه بلطف، مما يعزز من تأثير التوريد.

يعمل السكر على تقشير الشفاه بلطف، مما يعزز من تأثير التوريد. ربع ملعقة من الشمندر المبشور: يعطي الشمندر لونًا طبيعيًا وجميلًا للشفاه.

يعطي الشمندر لونًا طبيعيًا وجميلًا للشفاه. القليل من عصير الليمون: يحتوي الليمون على خصائص مبيضة ومطهرة.

خطوات إعداد واستخدام وصفة البنجر لتوريد الشفاه

البنجر من المواد الطبيعية المثالية لتلوين الشفاه والخدود بفضل لونه الأحمر الجذاب و إليكِ

كيفية تحضير هذه الوصفة:

تحضير البنجر: ابدأي بتقشير البنجر ثم قومي ببشره جيدًا وضعه في وعاء عميق.

ابدأي بتقشير البنجر ثم قومي ببشره جيدًا وضعه في وعاء عميق. إضافة المكونات: أضيفي تدريجيًا باقي المكونات إلى البنجر المبشور، وهي الفازلين، النشا، السكر الخشن، وعصير الليمون. امزجيها جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

أضيفي تدريجيًا باقي المكونات إلى البنجر المبشور، وهي الفازلين، النشا، السكر الخشن، وعصير الليمون. امزجيها جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس. تطبيق المزيج على الشفاه: ضعي كمية قليلة من المزيج على الشفاه بحذر.

ضعي كمية قليلة من المزيج على الشفاه بحذر. التدليك: اتركي المزيج على الشفاه لمدة عشر دقائق. بعد ذلك، استخدمي أصابعك لتدليك الشفاه بلطف باستخدام المزيج كـ سكراب، مع الاستمرار في التدليك لمدة خمس دقائق.

اتركي المزيج على الشفاه لمدة عشر دقائق. بعد ذلك، استخدمي أصابعك لتدليك الشفاه بلطف باستخدام المزيج كـ سكراب، مع الاستمرار في التدليك لمدة خمس دقائق. غسل الشفاه: بعد الانتهاء من التدليك، اغسلي الشفاه بالماء الدافئ لإزالة المزيج.

بعد الانتهاء من التدليك، اغسلي الشفاه بالماء الدافئ لإزالة المزيج. ترطيب الشفاه: بعد تقشير الشفاه، يفضل استخدام أي نوع من المرطبات الطبيعية لترطيب الشفاه.

تكرار الوصفة

للحصول على أفضل النتائج، ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا فستلاحظين الفرق في لون الشفاه والخدود بشكل تدريجي مع الاستخدام المنتظم، حيث سيصبح لون الشفاه أكثر إشراقًا وتوريدًا بطريقة طبيعية وآمنة.

فوائد استخدام كريم البنجر: