انت الأن تتابع خبر الان "البحرين ضد الصين" القنوات الناقلة لمباراة البحرين والصين اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الان “البحرين ضد الصين” حيث يواجه المنتخب البحريني نظيره الصيني في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتعد المباراة حاسمة للمنتخب البحريني، الذي يحتل المركز الرابع برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين وخسارة، فيما يأتي المنتخب الصيني في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط، اما عن أداء الفريقين متقارب ولكن البحرين تتمتع بميزة الأرض والجمهور، مما يزيد من فرصها في تحقيق الفوز وجمع النقاط الثلاث، التي قد تعزز مكانها في المركز الثاني، خاصة مع تعادل السعودية وأستراليا.

موعد مباراة البحرين ضد الصين اليوم

ستُقام المباراة بين البحرين والصين على استاد البحرين الوطني في الرفاع، وفيما يلي توقيت البحرين ضد الصين حسب المناطق الزمنية المختلفة:

3:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

4:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا وفلسطين.

5:00 مساءً بتوقيت البحرين والسعودية والكويت وقطر.

6:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

في نفس الوقت تقام مباراة أخرى ضمن التصفيات بين الكويت وكوريا الجنوبية، وسوف نتابع معكم كل التفاصيل.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين والصين

ستبث مباراة البحرين ضد الصين عبر عدة قنوات ومنصات، وذلك لتسهيل وصول المشاهدين في المنطقة العربية وخارجها، والان إليكم قائمة القنوات والمنصات الناقلة:

beIN SPORTS 3 الناقل الحصري لتصفيات آسيا في الشرق الأوسط.

Alkass Six HD قناة رياضية قطرية معروفة بتغطية المباريات الهامة.

منصة beIN CONNECT لمتابعة المباراة عبر الإنترنت من أي جهاز.

منصة شووف توفر تغطية رياضية حية.

تطبيق TOD منصة رقمية لبث المباريات في المنطقة العربية.

معلقين مباراة البحرين والصين اليوم

تم اختيار معلقي المباراة من أبرز المعلقين الرياضيين في المنطقة لضمان تغطية مميزة للمباراة:

محمد مبروكي على قناة بين سبورت 3.

مصطفى العلوان على قناة الكأس 6.

تشكيل منتخب البحرين الرسمي

أعلن المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها منتخب البحرين مباراة اليوم ضد الصين، وجاءت كما يلي: