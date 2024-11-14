نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يصدم خليفة كروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، عن عدم اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع أحد لاعبي بايرن ميونخ وذلك في الفترة الحالية.

كيميتش خارج حسابات ريال مدريد

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية إن جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ لا يدخل ضمن خطط ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن كيميتش لاعب من الطراز الرفيع، وملف تعريفه كلاعب كرة قدم مشابه لملف توني كروس نجم الريال السابق.

وأضافت الصحيفة إن بايرن ميونيخ لا يريد أن يحدث مع كيميش مثل ما حصل لتوني كروس الذي غادر في 2014 إلى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو فقط.